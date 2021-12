Ogni Natale è magico a Bariblu. Dal 10 al 27 dicembre, il Centro Commerciale Bariblu ti accoglie con il Santa Claus Post Office dove tutti i giorni, dalle 16:30 alle 20:30 ci saranno tantissime attività ed eventi in simultanea dedicati a grandi e bambini. Nel Santa Claus Post Office tutti potranno divertirsi a creare in autonomia divertenti cartoline virtuali animate da condividere con parenti e amici e dal 10 al 12 dicembre ci saranno anche laboratori ludici per i bambini. Dal 17 al 19 dicembre, poi, spazio all’animazione con lo “smile delivery”. Grazie ad uno speciale servizio di sorriso a bordo di un originale velocipede natalizio, i bambini saranno raggiunti in ogni angolo del Centro Commerciale da magici spettacoli di teatro, musica e narrazioni a tema natalizio. Nelle stesse giornate, i più grandi potranno stupire le persone che amano ed approfittare del comodo servizio di “gift delivery” messo a disposizione da Bariblu con “Babbo Natale Express”. Sarà possibile, dopo lo shopping nel centro commerciale, recarsi al Santa Claus Post Office e, grazie al servizio di consegna espresso, far recapitare a domicilio direttamente da Santa Claus i propri regali.

Ma non finisce qui! Il simbolo del Natale è indubbiamente il presepe: segno di devozione, creatività e spirito di festa. Ecco allora la mostra dei capolavori dei maestri presepisti di Spaccabari in uno spazio inedito: le vetrine della galleria. Ogni utente potrà votare le opere grazie ad un QrCode e partecipare anche ad una dinamica solidale: infatti, oltre al voto, ogni visitatore potrà anche scegliere un progetto virtuoso del territorio da sostenere tra l’associazione “Divina misericordia” che dal 2005 opera per contrastare le situazioni di povertà, offrendo un sorriso ed un pasto caldo e rafforzando i legami di solidarietà familiare e sociale dell’inclusione, Caritas parrocchiale Santa Maria Veterana la quale opera sul territorio provvedendo all’accompagnamento della famiglie bisognose attraverso un centro di ascolto, la distribuzione alimentare e del vestiario con cadenza settimanale e “David… il valore di un sorriso” del dottor Filippo Ferrarese, la quale si occupa di dare sostegno ai bambini e alle famiglie che si trovano in grandi difficoltà, con impegno e grandi sorrisi proprio come il piccolo David ha fatto nella sua breve vita. Il centro commerciale donerà ai tre progetti una somma di danaro al fine di sostenere le loro lodevoli attività e contribuire nel loro meraviglioso obiettivo solidale. Che aspetti, vivi il magico Natale firmato Bariblu. Scopri il nostro programma completo su bariblu.com