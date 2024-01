Prosegue il piano di valorizzazione del Sud Italia avviato nel 2021 dalla multinazionale della consulenza Bip, che oggi ha inaugurato la sua nuova sede nel cuore di Bari. Un investimento significativo volto a offrire opportunità di lavoro e promuovere lo sviluppo di competenze digitali e innovative nella regione.

Attualmente, la sede conta già una trentina di dipendenti, compresi neoassunti e coloro che hanno deciso di rientrare in Puglia da città come Roma e Milano. Tuttavia, l’obiettivo è ambizioso: nei prossimi mesi, si prevede l’assunzione di altre 200 persone. Alla presentazione dell’evento hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui il presidente di Bip, Nino Lo Bianco, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e il managing partner Italy di Bip, Alberto Idone.

Dopo le recenti aperture di sedi in Sicilia, Bip ha scelto la Puglia come nuova frontiera per creare nuove opportunità di lavoro e alimentare la crescita di competenze nel settore digitale e dell’innovazione. La data chiave per gli aspiranti talenti è il 26 gennaio, quando nei nuovi uffici di Bip si terrà il “Bip Talent Discovery Day”. Un evento dedicato a laureandi e neolaureati in materie ingegneristiche, economiche e STEM, che avranno l’opportunità di immergersi nel mondo della consulenza attraverso interazioni con il team HR e professionisti di Bip, affrontando casi pratici su tematiche di project management e digital innovation.

Alberto Idone, managing partner Italy di Bip, ha sottolineato: “Cerchiamo persone che abbiano una grande curiosità per le tecnologie, ma anche passione e un background di tipo STEM, quindi in materie ingegneristiche e matematiche”. Ha proseguito dichiarando che l’obiettivo è quello di formare talenti nel settore digitale, offrendo loro opportunità di crescita. Con l’assunzione di 200 nuovi talenti entro un anno, Bip punta a un impatto occupazionale significativo, dimostrando il suo impegno nel sostenere lo sviluppo economico e professionale della regione.

L’inaugurazione della sede a Bari sottolinea l’impegno di Bip nel contribuire all’espansione delle opportunità nel Sud Italia e favorire la creazione di un ambiente professionale dinamico e innovativo.