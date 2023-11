Presentato questa mattina al Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia il nuovo acquario, parte integrante dell’allestimento “Egnazia e il mare“, inaugurato un anno fa al piano interrato. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Direttore generale Musei Massimo Osanna, del delegato alla Direzione regionale Musei Puglia Francesco Longobardi e del direttore del sito Fabio Galeandro.

In oltre 30 mila litri di acqua salata nuoteranno pesci che, oggi come ieri, popolano i bassi fondali sabbiosi del mar Adriatico. Al centro, è esposto un grande dolium romano, recuperato in mare al largo di Monopoli: un contenitore anche da trasporto, utilizzato nelle stive delle navi onerarie romane per il commercio dell’olio e del vino.