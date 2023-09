OZ Film, per la serie “Le indagini di Lolita Lobosco 3”, prodotta da BiBi Film e Zocotoco, cerca figurazioni residenti in Puglia (no appoggio, no domicilio). In particolare si cercano le seguenti figure:

– Uomini e donne, 18/70 anni, di varie origini (europei, asiatici, africani, etc.), che sappiano ballare il valzer;

– musicisti (archi) e cantanti di musica classica;

Per gli uomini: capelli lunghi, anche codino, no doppi tagli o pettinature troppo moderne.

Le riprese

Le riprese, da pomeriggio a sera inoltrata, sono previste in provincia di Bari, 2/3 giornate tra il 10 e il 18 ottobre. Si richiede disponibilità, negli stessi giorni, anche per una eventuale prova costume.

Come candidarsi

Inviare la candidatura alla mail [email protected] scrivendo nell’oggetto: Festa in Costume. Nel testo della mail specificare nome e cognome, età, città di residenza, numero di cellulare, altezza, taglie, numero scarpe. Allegare alla mail 2 foto, PRIMO PIANO e FIGURA INTERA. Per i musicisti, inviare anche foto con gli strumenti. Le foto devono essere attuali e naturali (no selfie, no ritocchi, no occhiali da sole, no foto di gruppo). Non verranno prese in considerazione candidature che non rispondono ai requisiti richiesti, non complete delle informazioni e/o materiale richiesto.