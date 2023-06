Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, ha firmato il nuovo decreto che disciplina le strade su cui gli organi di Polizia Stradale potranno utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del Codice della Strada.

Le arterie stradali individuate nel decreto sono:

S. 16, dal km 745,200 al km 751,400 in entrambi i sensi di marcia; dal km 761,400 al km 770,900 in entrambi i sensi di marcia;

S. 170 dir/A: dal km 21,300 al km 25, in entrambi i sensi di marcia, direzione Barletta; dal km 15 al km 1, in entrambi i sensi di marcia, direzione Castel del Monte;

S. 93 dal km 3,857 al km 10, in entrambi i sensi di marcia; dal km 25 al km 33;

P. 1 dal km 2,200 al km 7, in entrambi i sensi di marcia;

P. 2 dal km 46,000 al km 52,300 in entrambi i sensi di marcia.

La presenza e l’utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico dovranno essere segnalati e portati a conoscenza degli utenti dagli Enti proprietari delle strade, mediante la collocazione di idonei segnali di indicazioni che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo, secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in data 15 agosto 2007.