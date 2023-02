“Il quartiere Japigia oggi, 23 febbraio, festeggia i 101 anni di nonno Angelo, un uomo energico che 80 anni fa lasciò la sua Brescia per la nostra città, trovando lavoro, amore e felicità”. Così si è espresso Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio I portando gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Bari all’ultracentenario “dall’accento bresciano anche se il cuore ormai barese”.

Si tratta di Angelo Corti, ex militare e aiuto cuciniere fuggito dalla Lombardia nel 1943 e rifugiatosi nell’ospedale militare di Bari durante l’armistizio, dopo la guerra in Montenegro. Il super nonno dalla grande tempra, con ben 6 nipoti e 4 pronipoti, dopo aver ricevuto anche gli auguri del sindaco Antonio Decaro, si è sbilanciato addirittura in un personale pronostico per la partita Brescia-Bari, in programma sabato 25 febbraio, con 1-2 per i galletti.