Da questa mattina è scattato il via libera agli spostamenti tra regioni, in molti però si sono chiesti quali sono le regole da rispettare se si viaggia in auto. Le limitazioni sono le stesse previste dai precedenti decreti. Quindi resta l’obbligo di distanza di un metro nel caso in cui non si è dello stesso nucleo familiare.

Nel caso in cui in auto ci siano persone non conviventi si ha l’obbligo di indossare la mascherina e il passeggero deve essere seduto sul sedile posteriore dal lato opposto al conducente. Nel caso si sia in tre, è consentito solo se l’auto consente la distanza di un metro tra i passeggeri.

Diverso invece per i nuclei familiari e per i conviventi. Le famiglie possono spostarsi in auto tutti insieme senza mantenere la distanza. La regola vale anche per chi abita nello stesso alloggio senza però vincoli di parentela o di matrimonio. Nel caso in cui si trasportano familiari che però non vivono sotto lo stesso tetto, bisogna mantenere la distanza di sicurezza.

Stesse regole per gli spostamenti in moto o scooter. Questi sono consentiti solo se i due passeggeri sono conviventi. La Liguria, a differenza delle altre regioni, ha consentito lo spostamento in moto anche ai non conviventi, ma con l’obbligo di casco integrale o di mascherina se il casco è aperto.