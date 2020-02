L’emergenza del coronavirus continua a non dare tregua all’Italia. Puntuale come ogni giorno, il bollettino delle ore 18.00 racconta di una situazione in peggioramento.

Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 1.128 i casi positivi e 29 i morti (23 in Lombardia, 2 in Veneto e 4 in Emilia-Romagna). I guariti sono invece 50, le persone in terapia intensiva sono 105.

La distribuzione per Regioni dei positivi: Lombardia 615, Veneto 191, Emilia-Romagna 217, Piemonte 11, Liguria 42, Marche 11, Toscana 11, Sicilia 4, Lazio 6, Campania 13, Puglia 3, Bolzano 1, Abruzzo 2, Calabria 1.