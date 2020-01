Coraggioso come pochi, pericoloso come tanti suoi esemplari. Il cinghiale immortalato su strada del Tesoro sfida la sorte tra le macchine. Qualche faro lo spaventa, ma dopo un attimo di esitazione, l’ormai animale tipico della fauna del San Paolo, continua per la sua strada nonostante la via sia piena di automobili.

Per fortuna i mezzi la conformazione di strada del Tesoro non permette ai mezzi che la percorrono di spingere sull’acceleratore. Fosse stato il contrario, l’intralcio del cinghiale avrebbe potuto causare un grave incidente.