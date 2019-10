La Puglia è top 10 dei reati in Italia con Bari tra le province con più denunce nel nostro Paese: è quanto emerge dall’Indice di criminalità del 2018 redatto da Il Sole 24 Ore.

La classifica viene stilata tenendo conto dei dati in possesso della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che vengono rapportati alla popolazione della provincia stessa, calcolandone l’incidenza ogni 100mila abitanti.

Nel Capoluogo pugliese sono 50.988 i reati denunciati nel 2018: numeri che valgono il 22esimo posto in classifica generale su 106 province alle spalle di Foggia (21°). Tra tutti spiccano i furti d’auto e gli scippi, per i quali Bari è rispettivamente seconda, con 7736 denunce, e quinta con 548 denunce.

I campanelli d’allarme non finiscono purtroppo qui. Per quanto riguarda il reato di usura la provincia barese si posiziona all’ottavo posto mentre per le rapine si posiziona al 12esimo con 691 denunce. Bari si piazza anche al decimo posto per le associazioni di tipo mafioso e al 17esimo invece per le estorsioni. Numeri in calo invece per i furti negli appartamenti (42°) e nei negozi (48°).