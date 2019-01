“Donna al volante pericolo costante”. Una delle tante frasi sessiste che ogni donna si è sentita dire almeno una volta nella sua vita. In una società che pensa di essere evoluta, il 90% delle persone crede ancora che il genere femminile non sia portato per alcuni lavori o faccende. Purtroppo non sono solo i maschi a pensarlo, le prime che non credono nel girl power sono soprattutto le donne. Alla faccia del femminismo.

Se nel quotidiano è impensabile vedere una donna alla guida di un’automobile, figuriamoci vederla ai comandi di un aereo. Sarà questo il motivo per cui alcuni dei passeggeri del volo Torino-Bari della Blue Air sono rimasti sconcertati nel sapere che Laura era ai comandi.

Donne che si sono fatte il segno della croce, frasi sessiste pronunciate senza timore tra i corridoi dell’aereo e scongiuri vari. Sul volo, basito per quanto stesse accadendo, un giornalista di Radici Future che ha documentato quanto la società, nel 2019, sia ancora retrograda e per lo più ignorante.