Prende il via oggi il servizio speciale di “Bari Pulita”, lo scopo è quello di garantire interventi di pulizia e lavaggio mirati nelle strade maggiormente interessate dallo shopping natalizio. Fino al 31 dicembre, dalle 22 alle 04:30, ecco in quali zone e con che frequenze si svolgerà:

martedì, giovedì e sabato quadrilatero compreso tra corso Vittorio Emanuele, corso

Cavour, via Andrea da Bari, piazza Moro;

lunedì via Manzoni, via Francesco Crispi, corso Mazzini;

mercoledì piazza Carabellese, via Carulli, via De Giosa, via Imbriani;

venerdì quadrilatero compreso tra corso Benedetto Croce (da via Bottalico a viale Giovanni XXIII), viale Giovanni XXIII, via Giulio Petroni (da viale Giovanni XXIII a via Laterza),

via Capruzzi.

Inoltre, dalle 5 alle 11:30, con l’impiego di una squadra, sono interessate dalle operazioni di pulizia, con le frequenze di seguito indicate, anche le zone più nevralgiche dei quartieri periferici e delle ex frazioni:

lunedì, mercoledì e venerdì viale Japigia, viale Pio XII, viale Concilio Vaticano II, perimetro del mercato di Santa Scolastica;

martedì zone centrali e zone porticcioli Palese – Santo Spirito;

giovedì zone centrali Carbonara – Ceglie;

sabato: zone centrali e porticciolo Torre a Mare.

Dalle 17 alle 20, infine, sarà effettuato un servizio di ripasso serale di spazzamento stradale e svuotamento di cestini/cestoni, fino al 31 dicembre (incluse le domeniche ma non le festività), previo l’utilizzo di 14 unità da indirizzare nelle principali strade cittadine interessate dallo shopping:

una unità in corso Vittorio Emanuele (traverse sino a Piccinni – da Andrea da Bari a Cavour);

una unità in corso Cavour e traverse fino a via Melo;

una unità in via Melo e traverse fino a via Argiro;

quattro unità in via Argiro e traverse fino a via Sparano e in via Sparano e traverse fino a via Andrea da Bari;

una unità in piazza Moro – piazza Umberto e via Sparano (tratto da Umberto a Moro);

una unità in piazza Mercantile e piazza del Ferrarese;

una unità in via Manzoni; una unità in via Giulio Petroni e corso Benedetto Croce (da Laterza a Giovanni XXIII);

tre unità sul lungomare Di Crollalanza e giardini (da Diaz a Cavour) più molo San Nicola.

Entrano in funzione dalle 17:30 di oggi due motodog, che rimuovono deiezioni canine e umane. Si tratta di due motocicli 125 dotati di un’attrezzatura con cui viene aspirata la deiezione e contemporaneamente igienizzata la parte di selciato con un prodotto misto ad acqua. Sono state acquistate qualche tempo fa (una rapida ricerca in rete ha prodotto come risultato un articolo del 2013, ben 5 anni fa ndr) e ora sono state rimesse in funzione per una sperimentazione.

Per il periodo di festa infatti, l’Amiu ha deciso di riutilizzarle nelle zone dello shopping e di maggior passaggio, da via Sparano, via Argiro e corso Vittorio Emanuele dalle 17 alle 20, sette giorni su sette. Successivamente, se la sperimentazione dovesse procedere secondo le aspettative, il servizio sarà programmato in altre zone della città maggiormente interessato.

“Si tratta di un altro passo avanti nell’organizzazione degli interventi forniti da Amiu – dichiara il presidente Persichella -. L’azienda sta anche riproponendo servizi già esistenti ma in una forma innovativa e senza dubbio migliorata. Ci stiamo adeguando alle esigenze e alle necessità dei cittadini con i quali l’azienda si interfaccia con impegno ogni giorno”.

“L’utilizzo di questi nuovi strumenti non sostituisce in nessun modo i controlli che quotidianamente fanno i vigili ambientali e gli agenti di polizia locale che continueranno a sanzionare gli incivili – ha concluso – che scambiano le strade di tutti come un luogo privato dove abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto”.