Polignano in festa ma anche blindata. Per il “Meraviglioso Natale” di quest’anno, l’amministrazione guidata da Domenico Vitto sta pensando anche a una serie di novità dal punto di vista logistico per garantire la sicurezza dei tanti turisti che arriveranno nella città di Domenico Modugno.

Il programma è infatti molto ricco tra il mercatino, il villaggio di Babbo Natale, concerti e spettacolari oltre alle attese le luci d’artista di Salerno, alla pista di pattinaggio e all’albero di 18 metri, il più alto di Puglia. Proprio per questo sono in arrivo misure straordinarie.

Per la prima volta, infatti, Polignano “blinderà” il centro storico con l’installazione di una serie di tornelli, di cui uno previsto molto probabilmente sotto l’arco Marchesale, attraverso il quale si passerà muniti di una card ad hoc. L’obiettivo è quello di monitorare e controllare il flusso di visitatori.

La card avrà il costo di 5 euro e sarà ricaricabile a pagabile ai tornelli. Un biglietto, quindi, ma non per tutti: i polignanesi, per esempio, saranno esenti, così come anche i turisti che decideranno di prenotare in una struttura del centro storico. L’amministrazione, però, sta anche studiando il modus operandi: l’idea è di attivare i varchi solo nei week-end e nei festivi.