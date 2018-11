È stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, il progetto di sponsorizzazione realizzato da un gruppo di aziende del territorio che anche quest’anno illuminerà le vie dello shopping cittadino.

I dettagli del progetto sono stati illustrati dai rappresenti delle aziende promotrici – Telebari, Radio Bari, Famila, Stammi bene, Dok supermercati, Hagakure, Primadonna, Terranobile, Brico Casa, Granoro, Banca di Puglia e Basilicata -, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e dell’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone.

Quest’anno gli allestimenti natalizi non si limiteranno a via Sparano e via Argiro ma si estenderanno anche alla storica strada del commercio barese via Manzoni. Il progetto scenografico intende rendere questi spazi luoghi armoniosi e di richiamo per la cittadinanza, attraverso la rappresentazione di un ambiente suggestivo incentrato sul tema della luce e del suono.

Il progetto si compone di elementi luminosi (delle sfere di diverse dimensioni e di numero non inferiore a ottanta unità per strada) e di diffusori di musica studiati per le specifiche ambientazioni urbane. Le luci utilizzate saranno a led e di nuovissima generazione e andranno ad aggiungersi alle tradizionali luci a incandescenza che già illuminano le vie della città, creando così un tutt’uno con l’impianto architettonico – illuminotecnico generale.

