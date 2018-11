“Dai la cera, togli la cera”. Il maestro Miyagi, nell’impartire lezioni a Daniel san, era molto chiaro su come si fanno per bene le pulizie. Gli addetti al lavaggio strade dell’Amiu, stando a quanto ci dicono alcuni esercenti di corso Mazzini, farebbero bene a rivedere Karate kid.

Sì, perché a quanto pare, le cose sembra siano fatte al contrario. “Anzi che indirizzare il getto della lancia partendo dalle saracinesche, iniziano dal marciapiede, col risultato che tutta la sporcizia viene sparata verso portoni e negozi”.

“Abbiamo anche provato a chiamare in azienda per farlo notare – ci dicono – ma niente. Certamente li ringraziamo per il loro lavoro, ci mancherebbe, ma se fosse svolto in maniera inversa sarebbe meglio”.

