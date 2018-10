Nuvole, qualche pioggia e scirocco. Ecco in poche parole come sarà dal punto di vista meteorologico il tempo su Bari e provincia durante il ponte di Ognissanti. Una nuova perturbazione, infatti, sta per investire l’Italia ma colpirà soprattutto le regioni centrali e in maniera marginale il sud adriatico.

Il giorno di Ognissanti sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi e piogge a intermittenza per buona parte della giornata. Tornerà a soffiare moderato il vento di scirocco che però non raggiungerà l’intensità dello scorso weekend. Le temperature resteranno sopra la media con clima mite nelle ore centrali della giornata.

Nel resto del weekend il tempo sarà ancora variabile con molta nuvolosità ma decisamente più asciutto. Le temperature continueranno a risultare sopra la media con punte fino a 24-25 gradi: solo da domenica una provvisoria rotazione delle correnti a maestrale porterà un parziale calo termico.