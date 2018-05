“Come dicono gli inglesi never complain, never explain: mai lamentarsi, mai dare spiegazioni”. L’avvocato Francesco Colonna Venisti è arrabbiato per quanto sta accadendo al Tribunale Penale di Bari, ma al contempo vuole lavorare perché “Il sistema non può fermarsi”.

“Dietro questo problema – spiega – ci sono anche le famiglie degli avvocati che devono per forza lavorare. Non possiamo fermarci ora, nonostante siamo in una situazione d’emergenza”.

“È inutile alzare barricate – conclude l’avvocato Colonna Venisti -. Ci dobbiamo adattare a questa situazione e, se gli altri sono d’accordo, fare i turni anche di pomeriggio e di sabato”.