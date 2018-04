Con l’arrivo delle belle giornate, complici anche le temperature elevate, si è aperta la stagione delle grigliate e dei picnic in spiaggia, nei parchi e in campagna. Che c’è di meglio di un panino e una birra in compagnia degli amici? Però c’è chi non rispetta alcune semplicissime regole come, ad esempio, non parcheggiare l’auto nelle aiuole. Alcuni, pensando di non essere visti, l’hanno fatto al parco di Punta Perotti.

Non sappiamo se un semplice pic nic o addirittura una grigliata, ma sta di fatto che parcheggiare le auto nel prato per consentire una giusta illuminazione durante la cena non è nel rispetto del vivere civile.

Speriamo che il tutto sia stato di gradimento agli invitati, ma le macchine parcheggiate no, noi non riusciamo proprio a digerirle.