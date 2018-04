Residenti del quartiere San Paolo in festa per la nascita di una dozzina di cuccioli, portati in processione dalla poderosa mamma in via Bonomo.

cinghialotti e cinghialotte, diligenti, si sono incamminati in direzione della strada del Tesoro in fila indiana, lasciandosi immortalare dai tanti commossi passanti.

Foto e video hanno allietato la rete, in attesa di vedere attuate le annunciate misure per il contenimento degli animali selvatici.