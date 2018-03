L’incrocio tra via Martin Luther King e via Che Guevara, al quartiere Poggiofranco, sarà impegnato da mercoledì 28 marzo a venerdì 6 aprile per l’installazione di una rotatoria provvisoria. La struttura sarà momentaneamente realizzata con New Jersey in pvc bianco/rosso. I cittadini dovranno rispettare il divieto di sosta in prossimità dell’incrocio, nella fascia oraria dalle 6 alle 18.

