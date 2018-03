Alcuni rubinetti baresi resteranno a secco il 19 marzo dalle ore 22 alle 7 del mattino seguente. A causare il disagio sono i lavori effettuati dall’Acquedotto Pugliese per deviare il percorso della dorsale idrica e lasciare spazio al raddoppio della Ferrovia Bari-Taranto

La temporanea sospensione dell’erogazione idrica interesserà prevalentemente

le seguenti aree: zona di Via Massimi Losacco, Strada Santa Caterina, zona PIP, Via Generale Bellomo, Viale D. Cotugno, Via Bitritto, Via Mazzitelli, Via Torrebella, Strada delle Canestrelle, e rispettive parallele e traverse. Zona di Viale della Costituente, Viale

della Resistenza, Via Fanelli, Via Amendola, Via Lenoci, Via Alberotanza, Via Gabrieli, Via Fortunato, Via Vassallo, Viale Einaudi, Via Pezze del Sole, Strada Scanzano, Via Giusso, Via Tupputi, Via La Grava, Via Torre di Mizzo, Via Caduti del Lavoro, Via Don L. Sturzo, Viale Omodeo, Viale Giovanni XXIII, e rispettive parallele e traverse. Nei quartieri Picone, Poggiofranco e Carrassi la pressione idrica potrebbe registrare alcuni abbassamenti.

Il ripristino del servizio potrebbe subire variazioni, data la complessità dei lavori. La regolarizzazione del flusso d’acqua dipenderà dall’altitudine delle zone interessate. L’Acquedotto ha raccomandato i residenti di razionalizzare i consumi nelle ore indicate, evitando inutili sprechi.