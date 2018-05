Il Bari scopre Andrada, si coccola Floro Flores e mette in cassaforte i playoff. Gli uomini di Grosso infilano la seconda vittoria consecutiva casalinga battendo per 3-1 il Perugia: dopo il vantaggio di Gyomber ci pensano due gioielli di Andrada e Floro Flores a regalare i tre punti a Grosso. In mezzo l’eurogol, inutile, di Diamanti. Tra i migliori impossibile non citare Basha, perfetto a parte l’errore che avvia l’azione del gol umbro. Con lui bene Andrada (da esterno) e Floro Flores, sempre più decisivo da subentrante. Male Iocolano e Improta.

Fabio Grosso sfodera l’asso nella manica e manda in campo per la prima volta da titolare Andrada: l’attaccante argentino va a comporre il tridente offensivo con Improta e Cissè. A centrocampo lo squalificato Henderson è sostituito da Busellato che viene affiancato da Basha e Iocolano. La difesa, che torna a 4 dopo la trasferta di Palermo, vede il rientro di Sabelli con Gyomber, Empereur e Balkovec.

Il primo tempo del Bari è dai due volti. L’inizio è timido e condito da tanti (troppi) errori e il Perugia ne approfitta: dopo appena 60 secondi Bonaiuto lanciato in contropiede mette paura ai 14mila del San Nicola con un tiro che finisce di poco al lato. Dopo di lui ci provano Diamanti col suo proverbiale sinistro (Micai devia in angolo) e Mustacchio in mezza rovesciata. Il Bari è lento e impreciso ma esce alla distanza: il primo vero sussulto lo regala Improta che di testa insacca su cross di Iocolano ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 35′ furenti proteste degli uomini di Grosso per un evidente tocco di mani in area di Pajac ma l’arbitro vede prima una spinta ai danni dello stesso centrocampista del Perugia. Gli attaccanti di Grosso stentano e allora il gol lo costruiscono i difensori: punizione col contagiri di Balkovec e incornata perfetta di Gyomber. La prima frazione si chiude col punteggio di 1-0.

Anche il secondo tempo parte con qualche brivido di troppo per la retroguardia dei galletti: dopo pochissimi minuti il colpo di testa di Di Carmine si stampa sulla traversa mentre al 67′ un bello scambio tra Gustafson e Bonaiuto porta quest’ultimo davanti a Micai, bravo a non farsi superare e a deviare in angolo. Serve una scossa al Bari e a regalarla ci pensa Andrada che al 73′ fa vedere di cosa è capace: numero sulla corsia di destra, uno-duo con Floro Flores appena entrato e tiro a giro perfetto che si insacca all’incrocio. Sembra tutto deciso, ma il Bari è sempre bravo a complicarsi da solo le partite: all’86’ una palla persa ingenuamente a centrocampo da Basha permette a Diamanti di accorciare le distanze con il suo solito sinistro che non lascia scampo a Micai. I timori di subire una rimonta beffa vengono fugati da Floro Flores, ancora una volta devastante quando entra a partita in corso: l’attaccante napoletano al 90′ recupera palla, salta due uomini e trafigge Leali per il 3-1 finale.

PAGELLE

BARI (4-3-3): Micai 6; Sabelli 6 Gyomber 6.5 Empereur 5.5 Balkovec 6.5; Iocolano 5 Basha 6.5 Busellato 5; Andrada 7 (Diakitè sv) Improta 5 (Floro Flores 7) Cissè 5 (Brienza 6)

PERUGIA (3-4-1-2): Leali 6; Volta 6 Belmonte 6 Magnani 5.5 (Gonzalez 6); Mustacchio 6 Gustafson 5.5 Colombatto 5.5 Pajac 5; Diamanti 6.5 Bonaiuto 5.5 Di Carmine 6.5