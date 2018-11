Si chiama Samuka, vive nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari, ha 23 anni ed è scappato dalla Liberia. Un viaggio tribolato quello che lo ha portato in Italia, passando per la Libia.

Samuka parla inglese e si sta impegnando con l’italiano. Da domani sarà lui il cameraman in prova di bari.ilquotidianoitaliano.com. Determinato e curioso, pur non essendo pratico del settore, da grande sogna di fare il diplomatico e per questo vuole riprendere gli studi.

Non sappiamo come andrà a finire questo percorso, ma siamo convinti che l’integrazione passi necessariamente per il coinvolgimento. Lo abbiamo intervistato per conoscerlo meglio.