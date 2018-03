Donne in festa all’Oncologico di Bari. Propri qui, dove molte di loro combattono ogni giorno la loro personale battaglia contro la malattia, l’Istituto ha voluto organizzare una giornata speciale in occasione dell’8 marzo.

Un coro tutto in rosa, composto da donne già in cura e volontarie, ha cantato alcuni famosi brani tutti al femminile e in particolare l’immancabile “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia. Al violino è stato invece suonato “Beautiful that way”, celebre colonna sonora de “La vita è bella”.

“Queste sono donne straordinarie – sottolinea Gennaro Palmiotti, responsabile unità operativa oncologia Don Tonino Bello dell’Istituto Oncologico Bari – anche durante la malattia riescono a mantenere la loro femminilità e ad essere allo stesso tempo mogli, sorelle e madri. La festa di oggi deve essere dedicata soprattutto a loro”.