In occasione della Giornata mondiale della vista, che quest’anno si celebra giovedì 12 ottobre, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità IAPB Italia, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Consiglio regionale della Puglia (UICI Puglia) insieme all’Associazione Pazienti Affetti da Maculopatia APAM onlus, alla Clinica Oculistica Universitaria del Policlinico di Bari e all’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia onlus) organizzano a Bari, in piazza Libertà, sabato 14 e domenica 15 ottobre, due giornate dedicate alla prevenzione oculistica. Il camper attrezzato in piazza Libertà sarà aperto sabato 14 ottobre dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19, e domenica 15 ottobre dalle ore 9:30 alle 13.

Screening oculistici gratuiti

Nel corso della due giorni, all’interno di un camper attrezzato, un’équipe di oculisti coordinati da Vincenzo Lorusso effettuerà screening oculistici gratuiti rivolti a tutti i cittadini, tra i quali l’OCT, esame che analizza le condizioni della parte centrale della retina (macula), indispensabile per la diagnosi precoce della degenerazione maculare senile, che attualmente non rientra nelle prestazioni dei LEA (livelli essenziali di assistenza).