“Se tutti i commercianti del centro murattiano dovessero chiedere periodicamente di chiudere alcune vie, sarebbe possibile e accettabile?”. Questo l’interrogativo che il consigliere Carrieri rivolge al sindaco Decaro, in merito agli eventi organizzati in via Melo dalla Feltrinelli.

“Perchè alla Feltrinelli è consentito da anni? – prosegue Carrieri – chi rimborsa il Comune di Bari per la pulizia che l’Amiu effettua dopo ogni evento? Chi rimborsa i vigili urbani impiegati per ore e chi ristora commercianti e residenti, limitrofi la Feltrinelli, per i disagi e idisservizi causati?”.

“È ora che questi privilegi, elargiti a un esercizio commerciale come altri, cessino e che gli eventi organizzati dalla Feltrinelli non impattino cosí duramente su una parte della Città” afferma il consigliere portando a testimonianza i disagi espressi da centinaia di cittadini. In alternativa, conclude: “Sia consentito a tutti di fruire di queste agevolazioni”.