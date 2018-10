La presentazione ufficiale ci sarà domani, 26 ottobre, nella sala Giunta a Palazzo di Città, ma intanto oggi è arrivato l’annuncio, per certi versi già nell’aria. Il consigliere comunale di opposizione Michele Picaro passa con Matteo Salvini.

In vista delle prossime elezioni comunali, in programma l’anno prossimo, la Lega acquista dunque un nuovo esponente, proseguendo così la propria opera di radicamento sul territorio: “I dati in nostro possesso – si legge in una nota diffusa dal partito – al contrario dei sondaggi divulgati ad arte da chi certifica la propria paura, dimostrano un declino certo ed inesorabile dello schieramento di centrosinistra e dello stesso Decaro”.

Domani quindi ci saranno il Segretario regionale Avv. Caroppo, il Segretario provinciale dr. Balducci , il Segretario cittadino dr. Volpe e i Deputati del territorio on. Sasso e Tateo. Nell’occasione, fanno sapere dalla Lega, sarà divulgato il lavoro svolto sul tema dalla società TECNE’.