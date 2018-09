“È necessario che venga ogni settimana a Bari per far si che vengano ripulite le strade e i parchi dei quartieri”, anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è accorto del trattamento riservato alla città per la sua visita a Bari, soprattutto nel quartiere Libertà.

Un centinaio di persone lo hanno acclamato al suo arrivo presso la sede di Riprendiamoci il Futuro, capeggiata dall’ex consigliere comunale Gino Cipriani. Dopo aver annunciato il candidato sindaco della Lega, Fabio Romito, il Ministro ha parlato degli interventi che verranno riservati alle periferie. “Io provengo da un periferia milanese – sottolinea il vicepremier – e so benissimo che la città funziona in base alle condizioni dei quartieri”.

“Non vogliamo tutelare solo i cittadini ma anche gli immigrati regolari che lavorano per il bene del nostro paese. Il nostro scopo – conclude Salvini – è quello di ripulire i quartieri dai criminali e clandestini di qualsiasi nazionalità, per questo motivo è ingiusto che veniamo considerati razzisti. Sono qui per collaborare con il Sindaco e il Governatore per lavorare per il bene della città”.