Nemmeno il tempo di sollevare i dubbi sulla gestione della spiaggia di Torre Quetta che spuntano ombre anche su alcune procedure in corso che riguardano due società partecipate del Comune: parliamo di Amgas e Multiservizi.

Sono infatti in scadenza i consigli di amministrazione e sindacali delle due aziende pubbliche e la legge impone l’obbligo di aggiornamento degli elenchi dei candidati idonei alla carica di presidente, di consigliere di amministrazione e di componente del collegio sindacale dai quali poi il Sindaco deve attingere.

Sotto la lente d’ingrandimento della Commissione Trasparenza, che ha scritto al Sindaco e al Segretario Generale per chiedere chiarimenti, sono finiti proprio i bandi per l’aggiornamento degli elenchi: “Non c’è stata adeguata pubblicità, pochissimi sanno che possono proporre la propria candidatura. E sopratutto i termini decorrono dal 30 aprile e si chiudono il 10 maggio. Solo 10 giorni, di cui 8 lavorativi, termini minimi che evidentemente non consentono una larga partecipazione”.

“Lo scopo del procedimento – segnalano i componenti di opposizione della commissione trasparenza Carrieri, Caradonnna, Finocchio, Melchiorre, Ranieri – è quello di avere un ampio elenco di professionalità cittadine dal quale il sindaco deve scegliere i migliori e non i più vicini alla sua parte politica, come ha fatto Decaro in questi 4 anni lottizzando anche i posti nelle municipalizzate. Le modalità con cui si sta portando avanti la procedura ci porta a pensare che anche stavolta si vogliano escludere i più meritevoli per far posto ai più fedeli”.

1 di 1