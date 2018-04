Dopo la decisione di Michele Emiliano di nominare Simeone Di Cagno Abbrescia come presidente dell’Acquedotto Pugliese, tanti esponenti politici si sono infuriati e indignati per la scelta del Presidente dell Regione. Un inciucio che non è passato inosservato anche ai segretari del Pd di Taranto, Giampiero Mancarelli, di Lecce, Ippazio Morciano, e di Brindisi, Rosaria Fusco.

I segretari chiedono ai vertici nazionali democratici di intervenire per la situazione in Puglia in quanto contestano il governatore pugliese, Michele Emiliano, anch’egli democratico, per la nomina dell’ ex sindaco di centrodestra di Bari ed ex deputato di Forza Italia e per la riorganizzazione nella sanità dei Punti di primo intervento.

Un comportamento ritenuto superficiale soprattutto per la totale indifferenza che il Presidente della Regione sta avendo verso gli organi di partito, come sottolineano i segretari del Pd.

Il volere da parte dei segretari provinciali è quello di presentarsi alle prossime elezioni in modo credibile, essere eletti per ciò che gli esponenti del partito hanno fatto di buono nella regione. Per questo motivo hanno richiesto un intervento da parte degli organi superiori.