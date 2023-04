Secondo le previsioni meteo, il tempo in Puglia resterà incerto per tutta la Settimana Santa. Venerdì, 7 aprile, sarà in gran parte soleggiato, mentre sabato 8 ci sarà un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare nei settori centro-settentrionali della regione. La stessa cosa accadrà a Pasquetta, quando ci saranno nuovi rovesci o temporali su gran parte della Puglia, le temperature massime non andranno oltre i 14/16°C.

Il tempo, non sembra essere dalla nostra parte per queste vacanze di Pasqua, ma non permettiamogli di rovinare i nostri piani! La Puglia è splendida, che sia o meno soleggiata, per cui vi auguriamo di godervela, calda e soleggiata, o fredda e piovosa, perché sarà comunque bellissima.