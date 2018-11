“Si è perso tempo sulle spalle dei lavoratori”. Rosa Amanda Partipilo, segretario Ugl Metalmeccanici, non fa giri di parole e non indora la pillola, i festeggiamenti per l’accordo siglato tra Regione Puglia, Comune di Moduno, e Selecktica, per la viceda ex Om Carrelli sono stati prematuri.

“Alla task force regionale – ricorda Partipilo – abbiamo chiesto per mesi di spostare il tavolo tecnico al Ministero del Lavoro, per ovviare a eventuali difficoltà potessero derivare da quello che si stava portando avanti, adesso dalla curatrice fallimentare è venuto fuori che, giudicato il bando d’asta, nella procedura fallimentare non c’è più nulla se non i lavoratori e quindi non può autorizzare la cassa integrazione, e adesso non sappiamo chi la pagherà”.

“Ci sono 165 famiglie in gravi difficoltà economiche e non sappiamo dare un data certa su quando si risolverà questa situazione. Grazie al Ministero – conclude – abbiamo individuato una possibile soluzione, ma dobbiamo verificare se è una strada percorribile, perché deve essere autorizzata dal giudice delegato, che in altre situazioni simili non si è riusciti ad avere. Sarebbe la prima volta che succede”.