Tutti, quando hanno visto circolare su facebook la foto del cartello “ferie” affisso a un semaforo, hanno riso; tanti, invece, hanno tirato un sospiro di sollievo. Diciamoci la verità, Vitino dei fazzoletti, così lo chiamano, a volte è un po’ insistente, troppo.

Fatto sta che, al contrario di quanto scritto sul fantomatico avviso, anche oggi era regolarmente al suo posto. Non sappiamo se si sia trattata della classica fake news o di una goliardata, in ogni caso lui e i suoi fazzoletti sono sempre al loro posto. Se servono, sapete dove trovarlo, all’incrocio tra viale Orazio Flacco, via Papa Pio XII e viale Papa Giovanni XXIII. Un euro per la confezione da 10 è un buon prezzo.

