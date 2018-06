Un albergatore di Alberobello, Francesco De Carlo, è stato nominato vice presidente nazionale di AssoHotel, associazione nazionale imprenditori dall’albergo della Confesercenti. Al suo fianco, altri due imprenditori pugliesi del turismo: in giunta Bruno Zangardi, albergatore di Rodi Garganico, in presidenza, Leo Cardone, albergatore di Alberobello

“Sono molto soddisfatto dell’inedito risultato che la Puglia consegue – ha dichiarato De Carlo – perché premia l’impegno e la professionalità che gli operatori turistici svolgono per promuovere un territorio che da anni è ai vertici della classifica nazionale e non solo per numero di turisti. Ma anche per il contributo che porterà sui tavoli nazionali del MIBACT e delle Commissioni parlamentari riguardo i temi più caldi e di attualità delle politiche turistiche nazionali”.

“I dati Istat 2017 e le proiezioni del 2018 premiano la Puglia – continua -, ma soprattutto riconoscono al settore turistico/alberghiero al quale appartengo (sono la seconda generazione) la capacità di rispondere alla domanda del mercato nazionale e internazionale sempre più esigente che richiede un’ospitalità ed una accoglienza di qualità”.

“E’ evidente – conclude il nuovo vice presidente – che il mio impegno non si limita a promuovere soltanto la Puglia, ma si allarga all’intero Mezzogiorno, meta turistica pari ad un risicato 15%. Quindi, le mie proposte per accrescerne l’appeal riguardano l’innovazione tecnologica delle imprese turistiche, qualificazione e valorizzazione delle risorse umane impiegate, maggiore qualità dei servizi erogati”.