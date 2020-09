La vasta area di bassa pressione che investe l’Europa centro-meridionale, sarà responsabile di un nuovo impulso perturbato che interesserà la Penisola a partire dalla tarda serata e dalla notte di oggi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, sabato 26 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco in diverse regioni italiane, compresa la Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sempre sulla Puglia dalle prime ore di domani si prevedono venti di burrasca o burrasca forte, dai quadranti occidentali nel pomeriggio. Si segnalano possibili mareggiate lungo le coste esposte.

In particolare, per stanotte il Dipartimento di Protezione Civile della Puglia ha emesso un’allerta meteo per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali arancione su tutta la Regione.

Per domani 27 settembre, ha emesso un’allerta meteo per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali arancione su Gargano e Isole Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Basso Fortore; allerta meteo gialla su Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto.