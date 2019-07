I soliti bene informati giurano che sia successo sabato scorso in una sala ricevimenti della Bat. Di certo il video è immediatamente diventato virale, condiviso migliaia di volte su telefonini e social network: il volo in acqua dell’anziana invitata ha suscitato una ristata in tutti quelli che l’hanno visto.

Lei sicuramente non ha visto la piscina, e pensare che è pure bella grossa. Mentre tutto intorno si sentono le grida, qualcuno tra i tanti che hanno visto il video si è domandato se un’anima pia si sia buttata in acqua a salvarla. Nelle immagini purtroppo non si vede, ma siamo certi di sì. In ogni caso, dalla famiglia apprendiamo che la signora sta bene e di questo ne siamo ben contenti.