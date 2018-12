Un probabile concorso pubblico truccato. È per questo che un candidato ha scritto al procuratore della Repubblica di Foggia. “Stiamo parlando di un concorso pubblico per l’assunzione di un agente di Polizia Locale a tempo indeterminato part-time nel comune di Castelluccio Valmaggiore”.

Dopo la precisazione arriva il racconto, con allegate le video premonizioni della gente del paese. “Le scrivo quanto accertato con video e foto – si legge -. Il 3 ottobre scorso mi reco nel comune foggiano per espletare la prova preselettiva. Arrivato a Castelluccio Valmaggiore con largo anticipo, vado in un piccolo bar (vicino alla casa comunale)”.

Pare che l’esito del concorso sia noto a tutti. “La proprietaria dell’esercizio commerciale, nonché barista, captando l’accento forestiero – è scritto ancora – mi domandava la provenienza e se fossi lì per il concorso in questione. Le rispondo di sì. A quel punto lei, con tono rassegnato mi dice: ‘è inutile che ci provi. Il posto è già dato ad un signore, 50enne, del posto’. A quel punto, mortificato, le chiedo cosa ne sapesse. Mi risponde che suo figlio ci sta provando e nel paese, essendoci poco più di mille abitanti, non si parla d’altro e tutti sanno tutto di tutti”.

Nella testa del giovane comincia a farsi largo la rassegnazione, ma si dirige ugualmente vero il luogo prestabilito. “Al termine dell’esame, rimango ancora in aula, con altri candidati e la Commissione per la correzione dell’elaborato – spiega chi denuncia -. Supero l’esame con un voto idoneo per lo svolgimento della prova successiva. La persona che, presumibilmente, dovrebbe passare il concorso, ha ottenuto una votazione pari a 30 su 30. Credo abbia ottenuto questo punteggio perché qualcuno della Commissione è interno al comune di Castelluccio Valmaggiore. Chi ha ottenuto quella ottima votazione è il segretario del Sindaco in carica, lavora 3 ore a settimana presso il Comune in questione, è un ex vicesindaco ed è stato anche consigliere comunale nel 2004”.

Il racconto continua con altre sospettose coincidenze. “Il 5 e 7 novembre scorsi sono tornato a Castelluccio Valmaggiore per svolgere la prova scritta, entro nello stesso bar e trovo la stessa signora. Alla presenza di altri suoi compaesani, riconoscendomi, si complimenta per la votazione ottenuta durante la preselezione, confermandomi che XXX sarebbe arrivato primo in graduatoria a fine concorso. Il potenziale vincitore del concorso è ovviamente conosciuto in paese per il ruolo che ricopre nel Comune e anche perché il giorno 4 novembre 2018 era impegnato, durante la commemorazione delle Forze Armate, nel condurre il gonfalone comunale. Il fatto che lavora col Comune lo conferma un altro dipendente comunale, come si vede nel video allegato”.

Ma com’è andata la prova? “Durante lo scritto del 5 e 7 novembre, una partecipante al concorso si è seduta appositamente affianco al signor XXX per capire cosa riusciva a scrivere, considerato che la prova consisteva nell’elaborazione di un tema entrambi i giorni – dice chi denuncia -. In entrambe le occasioni il foglio sarebbe stato praticamente vuoto”.

Il 4 dicembre è arrivato il risultato. “Sono tre gli idonei e quindi dovranno eseguire l’ultima prova (quella orale) il 16 gennaio 2019, alle ore 11 presso la Sala Consigliare del Comune di Castelluccio Valmaggiore. Ovviamente il signor XXX ha ottenuto la votazione più alta di tutti i canditati e quindi, anche lui, si presenterà il 16 gennaio, esattamente come aveva riferito la barista”.

Perché una segnalazione anonima? “Questa segnalazione è anonima e mi scusi tanto se non mi generalizzo, ma preferisco così. Solo qualche giorno fa, il 12 novembre, c’è stato un suicidio in provincia di Frosinone. Un ricercatore universitario 48enne ha denunciato alla Squadra Mobile di Frosinone un probabile concorso truccato. Studiamo tanto per cercare di passare un concorso pubblico, che puntualmente viene boicottato da un individuo o, in casi più gravi, dalla politica italiana, in questo caso pugliese. Bloccate e indagate su questo concorso”. Ci sono tutti gli elementi affinché questo giovane candidato al posto fisso possa avere delle risposte.