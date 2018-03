Quest’oggi un autobus della Società di trasporti provinciale Stp è finito fuori strada ed è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica a Barletta, in via Trani. Sul mezzo in quel momento c’erano diversi passeggeri, ma per fortuna non sono rimasti feriti. Ad avere la peggio è stato il povero autista in servizio, trasportato in ospedale per gli accertamenti necessari, le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione. La causa alla base dell’incidente è in via di definizione, al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

print