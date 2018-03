Presidio di riabilitazione Padre Pio a Capurso, dopo il nostro articolo in cui abbiamo fatto emergere i dubbi che circolano sull’opportunità di un affidamento diretto dalla Regione Puglia alla Segesta, del gruppo Kirion, la GMS spa, società uscente in seguito alla revoca dell’accreditamento, ha scritto a tutti i consiglieri regionali. In Segesta, lo ricordiamo, il ruolo di direttore area Sud è infatti ricoperto da Angelo Pansini, fedelissimo di Michele Emiliano e membro del suo staff ai tempi in cui era sindaco di Bari.

“Per noi appare ormai chiaro il motivo di accanimento da parte dell’assessorato alla Sanità e del Dipartimento alla salute della Regione Puglia nei nostri confronti – scrive la GMS ai consiglieri – il comportamento dei dirigenti, e non solo il loro, sembra più improntato a chi ritiene la Regione di propria proprietà e non un Ente Pubblico”.

“Abbiamo ripetutamente cercato con l’assessorato un punto di incontro – aggiunge la società – ma ben sappiamo e ora abbiamo la conferma, che non si riesce mai a svegliare uno che finge di dormire. Nelle sedi opportune – conclude – perseguiremo fino in fondo le nostre buone ragioni”.

