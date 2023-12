IL 16 DICEMBRE 2023 SI TERRÀ LA PRIMA EDIZIONE DEL “BEHIND FESTIVAL”, A GRAVINA IN PUGLIA PRESSO LE OFFICINE CULTURALI. SI TRATTA DI UN PROGETTO DELL’APS “TITOLI DI CODA”, PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE FUTURÀ, CHE NASCE PER COINVOLGERE LE NUOVE GENERAZIONI, SENSIBILIZZANDOLE ALLA CREAZIONE, PERCEZIONE E FRUIZIONE DEI PRODOTTI CINEMATOGRAFICI.

Buio in sala. Le nuche sono illuminate solo dalle scene che si susseguono sullo schermo. I fotogrammi proiettati dalle lampade ottiche lasciano nell’aria un pulviscolo che aleggia sugli spettatori. E poi, in terza fila c’è quel ragazzino, stropicciato dal sonno, che al cinema non voleva andarci e adesso invece ha gli occhi sgranati davanti al film e le mani unte di popcorn. Quel teenager non avrebbe mai pensato di emozionarsi dinanzi a una pellicola breve, a quel cortometraggio ermetico, eppure è rapito. Così, il profilo del giovane si colora in mezzo a tanti, che per effetto a catena iniziano ad avere i contorni più nitidi. Titoli di coda e applausi. Quando inizia la magia del cinema? Comincia prima del prodotto cinematografico, quando è storia embrionale, dietro le quinte, quando è un copione in mezzo alle lenzuola a tarda notte, una fotografia da montare nella mente. Così come comincia dopo, quando ci si guarda in viso a sipario chiuso, parlandosi per capire il senso di quel gancio narrativo ed esplorare le sensazioni che ha tracciato. Un prima e un dopo che richiedono un percorso di conoscenza, introspezione e condivisione.

Questo è l’obiettivo della prima edizione del “Behind Festival-Dietro le quinte”, che si terrà a Gravina in Puglia sabato 16 dicembre, presso le Officine Culturali. Si tratta di un progetto dell’associazione di promozione sociale “Titoli di coda”, promosso dall’associazione culturale Futurà, che nasce per coinvolgere le nuove generazioni sul territorio pugliese, sensibilizzandole alla creazione, percezione e fruizione dei prodotti cinematografici. Un’occasione importante per i comuni murgiani che avranno la possibilità di confrontarsi con addetti ai lavori di altissimo livello, a partire dalla direttrice artistica del “Behind Festival” Esmeralda Calabria, montatrice, regista, produttrice e sceneggiatrice italiana, vincitrice di tre David di Donatello per la categoria miglior montatore: nel 1999 per “Fuori dal mondo”, nel 2006 per “Romanzo criminale” e nel 2020 per “Favolacce”.

PROGRAMMA

La giornata si aprirà con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali dell’avv. ssa Maria Filippa Digiesi, presidente dell’associazione “Titoli di Coda”, il dott. Fedele Lagreca, sindaco del Comune di Gravina in Puglia, Esmeralda Calabria, direttrice artistica del “Behind Festival”, la prof.ssa Antonella Sarpi, dirigente dell’IISS Gravina, e Giuseppe Cela, operations manager della startup “WeShort”. L’evento proseguirà con la visione in sala del cortometraggio “Scool” della regista iraniana Kimia Rahmani, che sarà possibile incontrare dopo la proiezione.

Nel corso del Festival si terranno una serie di masterclass di fotografia, animazione e casting con i ragazzi, per poi presentare i cortometraggi in concorso, che verranno valutati e premiati alla fine della giornata. Nel pomeriggio si svolgerà un laboratorio che coinvolgerà 100 ragazzi nella concreta progettazione del Festival e delle sue prossime edizioni. Perché Behind non nasce dall’alto, ma nella città, alimentandosi dei pensieri e dei suggerimenti degli studenti che si appassioneranno e costruiranno assieme questi nuovi appuntamenti culturali.

ASSOCIAZIONI ED ENTI PROMOTORI

Il Festival è una iniziativa realizzata nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission – risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1, dal comune di Gravina in Puglia, dalle case di produzione Intergea e Akifilm, da Weshort, startup che ha raccolto in tutto il mondo migliaia di cortometraggi premiati mettendo a disposizione 2mila cortometraggi per Behind, e dall’IISS Gravina che firma con “Titoli di coda” una collaborazione di lunga durata per lo sviluppo e le azioni future di questo Festival. L’aps “Titoli di coda” nasce dalla volontà di stare insieme, di fare attività culturale creando progetti nella nostra città – spiega l’avvocatessa Digiesi, presidente dell’associazione –. Vogliamo progettare tutti insieme il futuro della nostra città, dandole un respiro internazionale. Per questo abbiamo ideato il ‘Behind Festival’ che coinvolgerà i più giovani attraverso la partecipazione a masterclass”. L’evento è stato accolto e patrocinato anche dal comune di Gravina. “Riteniamo prioritario investire sull’arte e sulla cultura – fa sapere il sindaco Fedele Lagreca –. Appuntamenti come questo contribuiscono a creare condizioni di crescita sociale, culturale, morale, civile e intellettuale della nostra comunità”.

La direttrice artistica dell’evento, Esmeralda Calabria, coglie l’occasione per dare qualche accenno in merito al corto che verrà visionato in sala. “Abbiamo scelto di dedicare l’evento speciale del festival ad una giovanissima regista iraniana che avremo l’onore di ospitare e che ci presenterà il suo cortometraggio, un racconto vero, profondo e vitale sul tema della violenza di genere”. Grande l’entusiasmo anche da parte della professoressa Antonella Sarpi, dirigente dell’ISS Gravina, che sostiene questa prima edizione di Behind. “Durante il festival gli studenti parteciperanno a nuove ‘masterclass’ e potranno votare i corti in concorso, ma soprattutto potranno provare a raccontarsi e a disegnare un futuro possibile intorno a questo meraviglioso mondo che è il cinema – afferma la dirigente –. I ragazzi hanno capito che solo se si è in tanti a sognare lo stesso sogno, allora qualcosa accade”. Tra i promotori di questo appuntamento anche Alessandro Loprieno della startup WeShort. “Con il Behind Festival nasce una partnership che vogliamo portare avanti per anni facendo leva sul lavoro quotidiano che portiamo avanti – racconta –. È un modo per rendere il cinema breve una scelta quotidiana per tutti, ripartendo dal pubblico giovane”.