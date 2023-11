Si è tanto parlato della chiusura del Cinema Esedra nel quartiere Madonnella a Bari. Fra la raccolta firme di un cittadino barese e/o la scelta di una nuova gestione da parte della diocesi, il cinema torna ad ospitare il Balafon Festival. Come comunicato via social, dopo il “Waiting for Balafon Festival” (11-12 Novembre Auditorium Missionari Comboniani), dal 15 al 18 novembre, al Cinema Esedra, ritorna il Balafon Film Festival. Uno sguardo approfondito sulla cinematografia e cultura africana per la promozione della diversità e dell’inclusione con proiezioni in lingua originale (sottotitoli in italiano), dibattiti e tavole rotonde nelle scuole.

Il Festival è organizzato dalla Comunità di Corte Altini in collaborazione con Missionari Comboniani Bari, Parrocchia San Giuseppe Bari, Portale dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Murattiano Bari, CGIL Bari, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Fondazione Migrantes, GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace ODV e il festival del Cinema Africano di Verona.