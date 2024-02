ALFA, Andrea De Filippi, cantautore genovese classe 2000 e artista multiplatino, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara con il brano “Vai!”. Dopo la kermesse sanremese partirà il suo nuovo tour, “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR” prodotto da Artist First, e passerà anche da Bari il 19 aprile al Palaflorio.

“Vai!” racconta Alfa, “è una canzone in cassa dritta con sonorità folk country ed è nata in uno studio in California insieme a due produttori Ian Scott & Mark Jackson mentre mi trovavo negli Usa per lavorare al nuovo disco. Il brano parla di questa scelta di vita mia, ma anche di molti miei coetanei, di andare avanti anche se non si sa dove. Siamo una generazione che ha pochi punti di riferimento e il fatto di andare è qualcosa di coraggioso ma è anche l’unica scelta possibile.”

Esponente della Generazione Z, ALFA si presenta come un ragazzo semplice, normale, con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei. In un mondo in cui apparire è così importante e i valori di oggi riguardano l’autodeterminazione del singolo, il giovane cantautore mette invece l’amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, l’essere romantici è la vera rivoluzione.

Per la serata delle cover, ALFA duetterà con Roberto Vecchioni, in “Sogna ragazzo sogna”, un brano dal grande significato contemporaneo scritto dal Professore nel 1999. La canzone rappresenta un incitamento ai ragazzi a non arrendersi mai e ad affrontare con coraggio tutte le sfide che la vita mette davanti.

Dopo un 2023 travolgente in cui ha scalato le classifiche e ha fatto due tour sold out, la partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta, per ALFA, la realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico, che gli ha permesso di superare le sue paure e di spiccare il volo.

Il testo di “Vai!” è stato scritto da ALFA e la musica composta dallo stesso ALFA con la collaborazione dei produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson. Il brano sarà contenuto nel nuovo disco che si intitolerà “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO” e verrà pubblicato da Artist First il 16 febbraio sulle piattaforme digitali e il 23 febbraio in formato picture disc.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ALFA terrà il suo primo tour nei palazzettiche prenderà il via dal Forum di Milano già sold out, e toccherà successivamente le città di Padova, Torino, Napoli, Bari e Firenze.