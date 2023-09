Tutto pronto per il Gran finale sold-out a Bari del Locus festival 2023! Ecco un pò di informazioni utili per chi viene al concerto. Ricordiamo che l’evento è sold-out da tempo e non ci saranno biglietti disponibili all’ingresso.

LOCATION: ROTONDA DI VIA PAOLO PINTO, BARI

L’area del concerto avrà due varchi di accesso, entrambi utilizzabili per l’ingresso con biglietto: uno lato Lungomare Starita, e l’altro dal lato Lido San Francesco. Quest’ultimo sarà il più vicino al Parcheggio dedicato di via Verdi, ed ospiterà la biglietteria per eventuali liste prenotazioni ecc. (no acquisto biglietti, l’evento è sold-out!)

AREA PARCHEGGIO DEDICATA

è possibile acquistare il posto auto nel parcheggio dedicato al costo di € 5,00 sito in Via Verdi. I Ticket sono in vendita esclusivamente online su Ticketone.it sino ad esaurimento posti.

Link per l’acquisto online del parcheggio https://bit.ly/ 3EhFO6s

Link con indicazioni su viabilità e pubblica sicurezza https://bit.ly/ 3Ehu1ot

TIMING

Apertura biglietteria – ore 19:00 (Solo per informazioni e ritiro inviti. L’evento è soldout e non ci sono biglietti disponibili)

Apertura porte – ore 19:00

Inizio show – ore 21:00

ALL’INGRESSO

Per velocizzare l’ingresso, meglio arrivare con il biglietto digitale già aperto sul proprio cellulare, o con la stampa alla mano.

Ricordiamo che in base alle leggi sulla sicurezza agli eventi, il personale potrà effettuare dei controlli all’entrata, e non si potrà entrare nell’area del concerto zaini voluminosi, bottiglie, borracce, e spray di qualsiasi genere inclusi deodoranti e anti-zanzare, nonchè fotocamere o videocamere professionali.

MANGIARE E BERE

All’interno dell’area concerto è prevista una area drink & food, con prodotti e ingredienti di eccellenza pugliese forniti dai partner del Locus festival Le casse sono provviste di POS ed accettano pagamenti con carta.

SONO VIETATE RIPRESE AUDIO E FOTOGRAFICHE

Vi chiediamo cortesemente di rispettare questa precisa richiesta ufficiale e contrattuale dell’artista.