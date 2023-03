L’interesse per la città cresce ogni giorno e, per Pasqua, si attende l’arrivo di una vera e propria ondata di turisti. Anno dopo anno, lo sviluppo del turismo a Bari è in continua crescita, grazie anche agli eventi che si terranno, anche quest’anno, a Bari e provincia.

Dal concorso fotografico del 1 aprile, sui riti e i gesti della settimana santa, alla “Sagra del Calzone”, i turisti possono trovare, a Bari, una serie di iniziative che gli permetteranno di trascorrere il loro weekend di Pasqua e Pasquetta, all’insegna, non solo del rispetto delle tradizioni religiose, ma anche del divertimento, gustando buon cibo, ottimo vino, in un territorio splendido da visitare.

Sono in arrivo viaggiatori dalla Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra e Francia. E anche dall’Australia e dal Giappone per tutto il periodo estivo. Gli addetti ai lavori, che per i mesi a venire attendono il tutto esaurito, si stanno quindi preparando. Tra questi anche gli operatori turistici, che con i loro tour invitano i viaggiatori a conoscere più approfonditamente Bari, soprattutto la zona vecchia, ma anche le aree meno centrali. Rappresentano una vetrina sulla terra di Bari in grado di raggiungere concretamente il turista e stimolarlo a scoprire la Puglia.