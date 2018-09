In attesa di vederlo nuovamente sul palco di Sanremo, Claudio Baglioni continuerà il suo live con il tour “Al Centro”. Il “dittatore artistico”, come ama scherzosamente farsi chiamare, è pronto per iniziare i festeggiamenti per i 50 anni di carriera con un tour, che partirà ad ottobre e toccherà i principali palasport italiani con anteprima all’Arena di Verona il 14, 15, 16 settembre.

Le date: 16-17 ottobre Firenze; 19, 20 e 21 ottobre Roma; 23-24 ottobre Ancona; 26, 27 e 28 ottobre Milano; 30 ottobre Perugia; 2, 3 e 4 novembre Acireale (CT); 6, 7 e 8 novembre Bari; 10-11 novembre Eboli (SA); 13 e 14 novembre Bologna; 16-17 novembre Padova; 20-21 novembre Montichiari (BS); 23-24 novembre Torino. Da marzo: 16 marzo Livorno; 26 marzo Reggio Calabria, 2 aprile Trieste, 5 aprile Bruxelles, 7 aprile Zurigo, 9 aprile Genova, 15 aprile Treviso, 24 aprile Firenze.