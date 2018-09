Torna alla sua quarta edizione Rigenera SmART City–Festival delle Periferie 2018. Dal 6 al 9 settembre si terrà a Palo del Colle, con un programma ricco di appuntamenti. Quattro giorni dedicati al potere sociale di arte, cultura e musica, con spettacoli, mostre, concerti e live performance.

Dopo la giornata del 6 incentrata su incontri, performance ed espressioni d’arte, venerdì 7 settembre saliranno sul palco Motta e Cosmo, due cantautori dell’indie italiano. L’8 settembre ci sarà Mannarino che porterà in scena un racconto intimo, un viaggio tra letteratura, poesia e musica, all’interno del quale, il cantautore riproporrà in acustico i brani più rappresentativi dei suoi quattro album. A seguire ci saranno i Selton, un gruppo folk rock brasiliano. Il Rigenera si chiuderà il 9 settembre con I Ministri, gruppo rock alternativo e impegnato, dalle sfumature punk e post grunge. A seguire Clementino Dj set e Lemandorle.

Le “Comunità immaginate” è il tema di questa edizione, che si presenta con una novità assoluta, un gemellaggio tra le periferie, ovvero un confronto tra le realtà impegnate nella riqualificazione urbana e sociale.

Grande spazio sarà dedicato alla musica, con concerti che vedranno la partecipazione di artisti tra i più interessanti sulla scena nazionale. Un Festival dell’arte, ma soprattutto una scommessa di rinascita e rigenerazione.

Per chi non volesse comprare il biglietto per tutti e 4 i giorni, al costo di 52 euro più 5 euro di prevendita, si potranno acquistare i ticket per ogni singolo giorno. Per il 6 settembre l’ingresso è gratuito. Per chi invece volesse partecipare al concerto di Motta e Cosmo, il costo del biglietto è di 19 euro, più 2.50 euro di prevendita.

Chi invece fosse interessato a Mannarino e ai Selton, il prezzo è di 25 euro più prevendita. Il 9 settembre il biglietto ha un costo di 15 euro, più 2 euro di prevendita. Per acquistare i biglietti del Festival, è possibile rivolgersi direttamente a Rigenera Laboratorio Urbano a Palo del Colle o presso i rivenditori di Viva Ticket oppure online sul sito Viva Ticket.

