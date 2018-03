Musica, giochi e divertimento per passare una Pasquetta con gli amici o la famiglia dedicandosi tranquillamente allo shopping e non solo. Fino a sabato 31 marzo sarà possibile ammirare le uova di Pasqua decorate dai bambini delle scuole materne e primarie. Nel pomeriggio grande festa e premiazione finale delle uova più creative. Domenica 1° aprile, in occasione della Santa Pasqua, invece il centro commerciale resterà chiuso.

Lunedì 2 aprile, la scampagnata di Pasquetta è il grande classico che non muore mai, sta ai viaggi come lo shopping sta al centro commerciale, è intramontabile e sempre di tendenza. Secondo una ricerca sono sempre di più le persone che al traffico sulle strade preferiscono, magari, organizzare in compagnia la giornata nel centro commerciale, dove pranzare e perché no, partecipare a giochi e attività che avrebbero svolto all’aria aperta.

Ecco allora la possibilità di passare il lunedì dell’Angelo dalle ore 10.00, alle ore 21.00, in maniera alternativa. Il centro commerciale Bariblu, per andare incontro alle esigenze di chi non ha voglia di percorrere troppi chilometri in auto e stare a lungo in mezzo al traffico, ha organizzato per il giorno della “gita fuori porta” momenti di sana aggregazione: con i giochi sportivi di una volta, dalla più tradizionale corsa con i sacchi, al tiro alla fune, al ruba bandiera, dai balli di gruppo, ai giochi di società, come la dama, forza 4, mikado e i quiz, e per i più piccoli animazione, popcorn e zucchero filato a volontà.

All’interno della galleria commerciale su entrambi i piani saranno allestite vere e proprie aree picnic a tema pasquale, nelle quali in compagnia di simpatici animatori sarà possibile trascorrere l’intera giornata di pasquetta in allegria. Tutte le famiglie potranno partecipare a questi appuntamenti gratuiti.

