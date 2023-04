Ebbene sì, Uniba lancia una notiziona per gli universitari amanti della band: martedì 18 aprile alle ore 12 al Teatro Anche Cinema di Bari arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. L’incontro con gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro permetterà di interagire con gli artisti per parlare di canzoni, letteratura, passioni e di come tutto questo possa anche diventare un lavoro. A moderare l’incontro sarà Dino Mignogna, docente del Laboratorio Critica Musicale per il corso di Laurea DAMS. La partecipazione è riservata esclusivamente alla comunità studentesca dell’Università di Bari con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. NB: si accede dal parcheggio di Bari Centrale in Corso Italia 45.

Il gruppo composto dal frontman Riccardo Zanotti e da Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini alle chitarre, Simone Pagani al basso, Matteo Locati alla batteria e Elio Biffi alle tastiere, aveva già fissato un appuntamento nel capoluogo: il 27 luglio saranno in concerto allo stadio San Nicola. Ora, però, inaspettatamente approdano a Bari con un concept diverso che permetterà ai più fortunati e intraprendenti di avere un vero e proprio dibattito, impossibile e impensabile durante un concerto.