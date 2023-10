Tragedia in Trentino per un 56enne brindisino vittima di un incidente nella galleria di Martignano. A perdere la vita è stato Donato Narciso, notaio molto conosciuto e apprezzato a Trento. L’uomo, in sella alla sua moto, si sarebbe schiantato su un auto perdendo il casco e sbattendo la testa sull’asfalto. Il 56enne, nonostante il celere intervento del 118, sarebbe morto sul colpo. La galleria in direzione Pergine è stata chiusa al traffico per i rilievi, con inevitabili disagi alla circolazione.

Narciso, nato a Brindisi, abitava da tempo nel Trentino con la sua famiglia e a Borgo Valsugana aveva il suo ufficio notarile. Ieri mattina, secondo una prima ricostruzione, il 56enne avrebbe perso il controllo della sua Ducati dopo aver urtato un’auto che stava per superare un camion. Narciso sarebbe finito sulla parete del tunnel e l’impatto al suolo sarebbe stato fatale. L’autista della Citroen, invece, non avrebbe riportato ferite ma è stato portato in ospedale in stato di shock.