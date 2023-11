In quel di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, un padre avrebbe rischiato grosso dopo i pugni e il tentato strangolamento del figlio. Quest’ultimo, 24enne, l’avrebbe aggredito per estorcergli denaro. Il ragazzo, arrestato e condotto in carcere a Taranto, è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione.

La vicenda

Nel culmine di una lite, il 24enne avrebbe spinto il padre contro una finestra che, andata in frantumi, avrebbe attirato l’attenzione dei passanti allarmati dai pezzi di vetro volati giù da un appartamento. Gli agenti, arrivati dopo la chiamata di un uomo, si sono precipitati nell’abitazione incriminata e avrebbero soccorso il padre e inseguito il figlio. Quest’ultimo, dileguatosi dopo l’arrivo degli agenti, è stato velocemente raggiunto e arrestato. L’anziano padre, dopo le cure, ha poi formalizzato la denuncia dai Carabinieri di San Giorgio Jonico, raccontando ai militari dei continui maltrattamenti che avrebbe subito da mesi.